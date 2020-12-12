الأهلي يقرر تعديل عقود رباعي الفريق

السبت 12/ديسمبر/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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استقر مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على تعديل عقود رباعي الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وكلف مجلس إدارة النادي، أمير توفيق مدير التعاقدات بتجديد وتعديل عقود كل من محمد شريف وأكرم توفيق وصلاح محسن وناصر ماهر.

يأتي ذلك بعدما استعاد النادي الأهلي خدمات الرباعي من فترة إعارة بالموسم الماضي، بناءً على رغبة من جانب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، لتدعيم صفوفه.

ومن المنتظر أن يعقد توفيق جلسة مع الرباعي المذكور أعلاه، عقب مواجهة مصر المقاصة بالدوري العام، للتوصل لاتفاق حول تجديد عقودهم.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة، مساء غدٍ الأحد على ملعب السلام we الأهلي، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

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