بسبب التحرش.. حسين فهمي يتصدر التريند

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تصدر الفنان حسين فهمي يالتريند وذلك عقب حلقته في برنامج "لايف من الدوبليكس" مع أبلة فاهيتا.



وكشف "فهمي" عن أسرار في حياته منها أن هناك سيداتقمن بمعاكسته والآخر تحرش به، وكان من بينهم النجم صوفيا لورين، وردت عليه الدمية قائله: "أنت متعود على أن يعاكسك السيدات التى تكبرك فى السن فقال لها: 5 سنوات بينى وبين صوفيا لورين ليس فارقا كبيرا".



وكشف أيضا حسين فهمي عن تحرش سيدات به قائلا: "زنقوني في الأسانسير ومدوا إيديهم في كل حاجة ممكن تتخيلها".