أخصائية تغذية: 4 عوامل تبين الجسم صحي أم لا

السبت 12/ديسمبر/2020 - 07:22 م
داليا الحسين
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قالت نهال حافظ، أخصائية التغذية العلاجية وصاحبة أطفال بلا سمنة، إن هناك عوامل تبين هل الجسم صحي أم لا منها العضلات ووجود دهون في منطقة الخسر، لأنها أكثر منطقة تجمع دهون عند الرجال والسيدات، وتحمل وقدرة عضلة القلب.

وأضافت حافظ خلال برنامج "هاي شوجر"، الذي تقدمه الإعلاميتين ياسمين هنداوي وإيمان يسري، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أن وجود الدهون يعنى أن الجسم غير صحي، مضيفًا: "إحنا نفيس السمنة من محيط الوسط".

وأوضحت أن هناك أكلات تعلى من متوسط سكر الدم، مثل النشويات والسكريات وهو ما يشعرنا بالجوع، وهو ما يستلزم ضبط سكر الدم، لافتة إلى أن النظام الغذائي الصحي سيشعرنا بالشبع.

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