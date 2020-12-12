استشاري جراحات السمنة: عمليات تحويل المسار أمان وفعالة في إنقاص الوزن

السبت 12/ديسمبر/2020 - 07:21 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور كريم صبري استشاري جراحات السمنة والسكر، إن عمليات تحويل المسار أصبحت تتم بشكل حرفي واستخدام تكنولوجيا عالية، والخروج من العملية بعد 12 ساعة من العملية.

وأضاف صبري، خلال برنامج "هاي شوجر"، الذي تقدمه الإعلاميتين ياسمين هنداوي وإيمان يسري، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أنه يمكن الجلوس يوم واحد فقط في المنزل وبعدها يمكن ممارسة الحياة بشكل طبيعي.

وتابع: "عمليات تحويل المسار أمان وفعالة في إنقاذ الوزن وعلاج الأمراض المتعلقة بالسمنة مثل انقطاع النفس أثناء النوم والسكر ومشاكل في الكبد وزيادة الدهون الثلاثية في الدم".

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