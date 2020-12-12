بالصور ..الوفد العراقي يتفقد العاصمة الإدارية الجديدة

قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والوفد العراقي الذي يزور مصر حاليًا، برئاسة الدكتور خالد بتال، نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط، بتفقد العاصمة الإدارية الجديدة، والتجربة المصرية في تدشين المدن الجديدة، بحضور اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك ضمن فعاليات مباحثات تفعيل نتائج اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة التي عقدت نهاية أكتوبر الماضي.





ضم الوفد العراقي الدكتور خالد بتال، نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط، ووزراء الكهرباء، والزراعة، والصناعة والمعادن، والصحة والبيئة، والإعمار والإسكان، والهجرة، والأمين العام لمجلس الوزراء، ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ورئيس الدائرة العربية بوزارة الخارجية، وممثلين عن مجلس الخدمة الاتحادي والأمانة العامة لمجلس الوزراء والسفارة العراقية بالقاهرة.





وتأتي هذه الزيارة في إطار المباحثات التي تقوم بها وزيرة التعاون الدولي، مع الوفد العراقي، والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية، في إطار تنفيذ توجيهات السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ الترتيبات اللازمة لوضع ما تم التوصل إليه من مقترحات تعاون ومشروعات خلال أعمال اللجنة محل التنفيذ، في إطار السعي نحو تنمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.





وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز التعاون المشترك مع العراق في مختلف المجالات لاسيما في مجال إعادة الإعمار والإسكان، في ظل الخبرات الضخمة والمتراكمة التي تتوافر لدى الدولة المصرية، حيث نجحت في تعزيز البنية التحتية طوال السنوات الماضية وإطلاق مشروعات قومية ضخمة من بينها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ومدينة الجلالة، كانت محل إشادة دولية.

وخلال الزيارة تم تفقد عدد من المنشآت والمشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة منها مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد السيد المسيح، والحي الحكومي ومنطقة الأبراج السكنية ومدينة الفنون كما شاهد الوفد عرضًا تقديميًا حول تفاصيل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والفوائد التي تعود على الاقتصاد القومي من تدشينه.





وتبرز أهمية هذه الزيارة للعاصمة الإدارية الجديدة، في ظل الاتفاق المصري العراقي على مشاركة شركات المقاولات المصرية في جهود إعادة إعمار العراق، والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الإسكان الاجتماعي، وأيضًا جذب الاستثمارات العراقية في مجال الإسكان لمصر، حيث أشار وزير التخطيط العراقي، خلال لقاءه، وزيرة التعاون الدولي، أمس، إلى أن الاستثمارات العراقية في قطاع العقارات بدولة الأردن تبلغ نحو 40 مليار دولار، ما يشير إلى إمكانية تحقيق تكامل استراتيجي في هذا المجال في مصر.





جدير بالذكر أنه تم عقد أعمال اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية الأولى منذ نحو 30 عامًا خلال الفترة من 28-31 أكتوبر الماضي، برئاسة رئيسي مجلسي وزراء مصر والعراق، ونتج عنها توقيع 15 وثيقة في مجالات متنوعة لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وتنظيم ملتقى اقتصادي تجاري بمشاركة رؤساء اتحاد الغرف التجارية والوزراء المعنيين من الجانبين.





وترأس الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اللجنة المصرية العراقية المشتركة على مستوى الوزراء، وتم عقد العديد من الاجتماعات خلال العام الجاري مع السفير العراقي، وكذلك على مستوى الخبراء، للإعداد والتجهيز للجنة العليا، وذلك تنفيذًا لمخرجات القمة الرئاسية الثلاثية بين مصر والعراق والأردن، والتي بحث رؤساء الدول الثلاث خلالها أوجه التعاون المشترك وتعزيز العلاقات في مختلف المجالات.