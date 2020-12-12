رسميا.. رمضان صبحي يغيب عن مباراة بيراميدز أمام الزمالك

السبت 12/ديسمبر/2020 - 07:18 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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تأكد غياب رمضان صبحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت، عن مواجهة الزمالك، بالجولة الثانية من الدوري العام.

 

يأتي غياب صبحي عن المواجهة المقبلة، بعدما تلقى الكارت الأحمر عقب حصوله على انذارين، خلال مواجهة الاتحاد السكندري، بالجولة الأولى.

 

وخاض رمضان اولى مبارياته اليوم مع فريقه الجديد، عقب انضمامه مطلع الانتقالات الصيفية المنتهية، بعدما انتهت إعارته للنادي الأهلي، بالموسم المنتهي.

 

وتلقى بيراميدز سبورت، هزيمة مفاجئة أمام الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل هدف وحيد، بالدقائق الأخيرة، بالمباراة التي أقيمت مساء اليوم، على ملعب الدفاع الجوي.

 

ويبدأ بيراميدز سبورت، الاستعداد لمواجهة نادي الزمالك، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز.

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