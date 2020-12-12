جورج وسوف يحيي حفل رأس السنة في دبي

Advertisements

تقام حفل رأس السنة هذا العام في دبي بإحياء المطرب جورج وسوف، وملحم زين وذلك في وم 25 ديسمبر.



وكان آخر ظهور لجورج وسوف عبر مواقع التواصل الاجتماعي في كواليس أغنيته الجديدة "سكت الكلام".



يذكر أن آخر اعمال النجم السورى وسلطان الطرب جورج وسوف، كليب أغنيته "سكت الكلام" التي طرحها عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير " يوتيوب" وهي تأليف كلمات ​عاطف يونس​، ألحان ​شاكر الموجى، توزيع ​طونى سابا​، إخراج ​أحمد المنجد​.



