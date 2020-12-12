نائب محافظ الإسكندرية تشارك في احتفالية اليوم العالمي للمعاق

السبت 12/ديسمبر/2020 - 07:15 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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شاركت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، فى احتفالية اليوم العالمى للمعاق، تحت شعار "دمتم سندا"، والتى أقيمت تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعى ومحافظة الإسكندرية والمجلس القومي لشئون الإعاقة، وذلك للاحتفاء بالأطفال المعاقين من دور الأيتام وغيرها من الجمعيات الأهلية.

ورحبت عازر بجميع الحضور، معربة عن سعادتها فى المشاركة بهذا الاحتفال الذى يمدنا بطاقة إيجابية، ووجهت خالص الشكر والتقدير إلى جمعية قرية الأمل وجميع مؤسسات المجتمع المدنى التى تعمل لصالح المعاقين وذوى القدرات الخاصة.

وأضافت أن ذوى الهمم لديهم قدرات تتفوق على كثير من الأصحاء، وأثبتوا أنهم بالفعل قادرون على التغلب على مشاكلهم وإعاقتهم، كما أنهم حققوا العديد من البطولات الرياضية وشاركوا فى الكثير من الأنشطة الاجتماعية.

وأشارت إلى أن الدولة بكافة مؤسساتها تضع أبناءها من ذوى القدرات الخاصة ومتحدى الإعاقة نصب أعينها، وتعمل على توفير جميع احتياجاتهم ومتطلباتهم. وخاصة بعد إطلاق فخامة السيد الرئيس عام 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة.

وأكدت أن محافظة الإسكندرية تولي إهتماما كبيرا لذوى القدرات الخاصة، حيث أنها بدأت منذ عدة سنوات إطلاق عدة مبادرات وإجراءات لتوفير حياة أفضل لمتحدى الاعاقة وإشراكهم فى الحياة الطبيعية للمجتمع.

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