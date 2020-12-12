الاتحاد السكندري ينتزع فوزًا قاتلًا من أنياب بيراميدز في الوقت القاتل

السبت 12/ديسمبر/2020 - 07:08 م
بيراميدز
بيراميدز
علي نبوي
Advertisements

فجر الاتحاد السكندري مفاجأة من العيار الثقيل بعدما حقق فوزًا قاتلًا على نظيره بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت على ستاد الدفاع الجوي بالجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

الشوط الأول من هذا اللقاء المثير انتهى على واقع التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم عبد الله السعيد بضربة رأسية رائعة لبيراميدز، ليتعادل عمار حمدي بهدف رائع لزعيم الثغر.

وأضاع عبد الله السعيد قائد بيراميدز ركلة جزاء لبيراميدز في الشوط الثاني، تصدى لها محمد صبحي حارس الاتحاد السكندري، ليتمكن خالد الغندور من إحراز هدف الفوز القاتل للاتحاد السكندري في الدقيقة السادسة من الوقت بدل من الضائع للمباراة.

وبهذا الفوز رفع الاتحاد السكندري رصيده لـ٣ نقاط بينما تجمد رصيد بيراميدز بدون أي نقطة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بيراميدز الفجر الدوري المصري الاتحاد

أخبار تهمك

عاجل - موسيماني يستبعد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

منذ أقل من ساعتين

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

منذ حوالي 10 ساعات

ميدو لأمير مرتضى: "إللي رباك عربجي وهعلمك الأدب"

منذ حوالي 5 ساعات

الدوحة تعترف بسيطرة جماعة الإخوان الإرهابية على قناة الجزيرة

منذ أقل من ساعة

الكشف عن موعد عودة نجم الأهلي من الإصابة

منذ 43 دقيقة

عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو)

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الدوري

منذ أقل من ساعتين

ورطة غريبة للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الاتحاد السكندري ينتزع فوزًا قاتلًا من أنياب بيراميدز في الوقت القاتل

منذ 35 دقيقة

رسميا.. رمضان صبحي يغيب عن مباراة بيراميدز أمام الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يدعم مؤمن زكريا بقرار جديد

منذ ساعة و 12 دقيقة

محمد يوسف يعلن تشكيل البنك الأهلي ضد وادي دجلة

منذ حوالي 6 ساعات

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

قبل القرعة.. تصنيف الفرق في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاولون

منذ ساعة

فوز تلا والشرقية وبطا وديرب نجم وتعادل ميت خاقان في جولة ساخنة بالقسم الثالث

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

الاتحاد السكندري يخطف فوزا قاتلا من الجونة في الدوري

الزمالك يضرب الاتحاد السكندري بثلاثية ويواصل التحليق في صدارة الدوري

عاجل.. الزمالك يعاقب محمود جنش بعد طرده أمام الاتحاد

أهم أخبار الزمالك اليوم السبت 5-1-2019

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

خاص - اتجاه لإيقاف جنش والهاني سليمان ٤ مباريات وغرامة مالية ضخمة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:33 م

عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو)

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاولون

06:41 م

رسميا.. رمضان صبحي يغيب عن مباراة بيراميدز أمام الزمالك

07:18 م

الاتحاد السكندري ينتزع فوزًا قاتلًا من أنياب بيراميدز في الوقت القاتل

07:08 م

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

09:43 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر