الدوري الألماني - دورتموند يسقط بالخمسة أمام شتوتجارت.. ولايبزيج يقتنص الصدارة

السبت 12/ديسمبر/2020 - 07:05 م
بوابة الفجر
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سيطر لايبزيج على صدارة الدوري الألماني لكرة القدم مؤقتا بفوزه على ضيفه فيردر بريمن 2 - صفر يوم السبت في المرحلة الحادية عشرة.

وتعرض بوروسيا دورتموند لهزيمة مذلة على أرضه ووسط جماهيره وخسر أمام شتوتغارت 1 - 5.

وفي مباريات أخرى فاز فرايبورغ على ضيفه أرمينيا بيلفيلد 2- صفر وفاز كولن على مضيفه ماينز 1- صفر وتعادل بوروسيا مونشنغلادباخ مع هيرتا برلين 1-1.

ورفع لايبزيغ رصيده في الصدارة إلى 24 نقطة بفارق نقطة واحدة عن بايرن ميونخ الذي يلتقي في وقت لاحق مع مضيفه يونيون برلين وتوقف رصيد فيردر بريمن عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتقدم مارسيل سابيتسر بهدف للايبزيغ من ضربة جزاء في الدقيقة 26 ثم أضاف داني أولمو الهدف الثاني في الدقيقة 41.

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