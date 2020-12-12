الصين: توليد 1200 جيجا وات كهرباء من طاقة الرياح والشمس في 2030
السبت 12/ديسمبر/2020 - 06:11 م
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قال
الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم السبت إن بلاده ستزيد طاقة الرياح والطاقة الشمسية
لديها إلى أكثر من 1200 جيجاوات بحلول عام 2030 وزيادة حصة الوقود غير الأحفوري في
الاستهلاك الطاقة الأولية إلى نحو 25 في المئة خلال نفس الفترة.
وقبل
إعلان تلك الأهداف أمام مؤتمر قمة افتراضي للأمم المتحدة لمدة يوم واحد حول تغير
المناخ قال شي عبر دائرة تلفزيونية "اليوم، أريد أن أعلن بعض التعهدات الأخرى
لعام 2030".
ومضى
يقول "الصين تحترم تعهداتها دائما".
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