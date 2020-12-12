مصطفى خاطر يُشيد بمسرحية "اللوكاندة"

السبت 12/ديسمبر/2020 - 07:46 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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أشاد نجم مسرح مصر مصطفى خاطر بالعرض الخاص لمسرحية "اللوكاندة".

ونشر مصطفى خاطر صورة من العرض المسرحي برفقة أبطال المسرحية "أشرف عبدالباقي ، حمدي الميرغني ومحمد عبدالرحمن".

وأرفق خاطر تعليقاً على الصورة وكتب : امبارح روحت اتفرجت على مسرحية اللوكاندة بطولة أستاذ أشرف وحمدي وويزو وإبرام ودياب ونورهان منصور اللي كانت مفاجأة بالنسبالي والحقيقة استمتعت جداً ، وديما أستاذ أشرف بيعمل أفكار جديدة وجميلة وسيت كوم علي خشبة المسرح فكرة ممتازة وعملية جداً ومستني اتفرج عليها كلها لما تتذاع إن شاء الله وكمان في المسرحية مجموعة من الشباب الموهوبين وحقيقي أستاذ أشرف كشاف مواهب جامد جداً لأنهم ممتازين ودمهم خفيف .. مشروع لازم تتفرجوا عليه في مسرح الريحاني شارع عماد الدين وسط البلد.

"اللوكاندة" سيت كوم مسرحي من حلقات متصلة منفصلة، تدور أحداثها حول أسرة تتعرض لمواقف كوميدية عديدة فيما بينهم، بسبب "اللوكاندة" التي يتشاركون في ملكيتها، وتختلف طباع كل منهم عن الآخر.

المسرحية من بطولة أشرف عبد الباقي، دياب، حمدي الميرغني، ويزو، إبرام سمير، نورهان منصور ،أحمد الطماني، علي حمدي، وائل العوني، مريم البحراوي، ياسمين سمير، أميرة حافظ، محمد حسن، محمد بطاوي، أحمد فرج، ميدرونا، أحمد فتحي، محمد ناجي جدو، أحمد أشرف، مصطفى سعيد، مصطفى حمزة، محمد عصام، شريف حسني.

من تأليف كريم سامي، وأحمد عبد الوهاب، وديكور محمود سامي، وتصميم وإضاءة مصطفى عز الدين، وكلمات أيمن بهجت قمر، وملابس هالة زهوي، وموسيقى أحمد الموجي، ومخرجين منفذين سامح عبد السلام ومصطفى حسن، ومدير الفرقة رشدي سلامة، وفكرة وإخراج أشرف عبد الباقي، الإشراف العام عمرو كمال ومنتج فني فتحي إسماعيل.

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