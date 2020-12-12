بايرن ميونخ يصر على ضم نجم تشيلسي

لا يزال نادي بايرن ميونيخ، بطل أوروبا، يرغب في التعاقد مع جناح فريق تشيلسي الدولي الإنجليزي كالوم هدسون أودوي، صاحب الـ20 عاماً.

وحاول العملاق البافاري التعاقد مع أودوي خلال فترة سوق الإنتقالات الصيفية الماضية، ولكن النادي اللندني رفض فكرة التخلي عن اللاعب الشاب.

ووفقاً للمعلومات الواردة من موقع " جول " العالمي، فإن بايرن ميونيخ لن يتحرك نحو التعاقد مع أودوي، خلال فترة سوق الإنتقالات الشتوية في يناير.

وأوضح المصدر أن بايرن ميونيخ سيواصل متابعة أودوي عن كثبت الفترة المقبلة، وذلك تحسباً للتوقيع معه في نهاية الموسم الحالي.