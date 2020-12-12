السيسي لطلبة الكلية الحربية: أنتم حصن الدولة المصرية (فيديو)

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة إلى طلبة الكلية الحربية، قائلًا "أنتم حصن الدولة المصرية".



وأكد الرئيس السيسي خلال كلمته على هامش تفقده الكلية الحربية فجر اليوم السبت، على حرصه للتواجد مع الطلبة الجدد منذ أول يوم لهم في الكلية، مشيرًا إلى أنه تابع كافة الإجراءات المتعلقة باختيارهم.



وأشار إلى أنه سيكون له معهم لقاءات، متمنيًا لهم أن يكون هذا العام عام سعيد عليهم وعلى مصر والدنيا كلها.



وكان الرئيس السيسي، تفقد فجر اليوم الكلية الحربية، وقال المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الرئاسة إن الزيارة تأتي في إطار حرص الرئيس على متابعة برامج تدريب وتأهيل طلبة الكلية الحربية.



ووجه الرئيس السيسي، طلبة الكلية الحربية الجدد بالتحلي بالقيم العسكرية الرفيعة والنبيلة التي طالما تميزت بها مؤسسة القوات المسلحة المصرية. وأثنى الرئيس على ما يبذله رجال القوات المسلحة من تضحيات من أجل الدفاع عن الوطن.

