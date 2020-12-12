السيسي عن زيارته لفرنسا: "مقابلتش حد إلا وكان مهتم بالحضارة المصرية والمتحف الكبير" (فيديو)

السبت 12/ديسمبر/2020 - 06:57 م
هدى عبدالرازق
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كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، تفاصيل زيارته إلى دولة فرنسا، ومجالات التباحث التي تناولتها الزيارة، مشيرا إلى أن الزيارة تناولت عدد من الجوانب، وموضوعات مختلفة.

وأشار "السيسي"، خلال كلمته على هامش تفقده الكلية الحربية، اليوم السبت، إلى أنه تم تبادل وجهات النظر حول عدة ملفات، حيث أن العلاقة بين مصر وفرنسا علاقة استراتيجية، وبينهم تنسيق وتفاهم من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأضاف أنه تم بحث التعاون بين البلدين على المستوى الاقتصادي، والفرص الاستثمارية المناسبة للمستثمرين الفرنسيين في مصر، مؤكدا أن هناك اهتمام كبير بالحضار المصرية، والآثار الفرنسية من الجانب الفرنسي.

وأكد أن هناك اهتمام فرنسي كبير بافتتاح المتحف المصري الكبير، معلقا: "مقابلتش حد إلا وكان مهتم بالحضارة المصرية.. كل الناس عايزة تحضر افتتاح المتحف المصري الكبير".

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