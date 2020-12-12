تعليق صارم من نبيل الحلفاوي على بداية الدوري العام

السبت 12/ديسمبر/2020 - 07:45 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
علق الفنان نبيل الحلفاوي على الدوري العام والذي بدأ أمس وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب "الحلفاوي" قائلا: "الدوري بدأ مولع، لو استمر كده؛ هنشوف موسم قوي ممتع. يا ريت ما نفسدوش بتراهات خارج الملعب. ونركز في الكورة. ممكن نشوف دوري متعدد الأقطاب".

ودائما ما يقوم الفنان نبيل الحلفاوي بالتعليق على المباريات حيث يعتبر من مشجعي كرة القدم بشكل جيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

محمد يوسف يعلن تشكيل البنك الأهلي ضد وادي دجلة

منذ حوالي 7 ساعات

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

ميدو لأمير مرتضى: "إللي رباك عربجي وهعلمك الأدب"

منذ حوالي 6 ساعات

رسميا.. رمضان صبحي يغيب عن مباراة بيراميدز أمام الزمالك

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل - موسيماني يستبعد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

ورطة غريبة للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقرر تعديل عقود رباعي الفريق

منذ ساعة و 16 دقيقة

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

منذ حوالي 11 ساعة

قبل القرعة.. تصنيف الفرق في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل سيرينو

منذ حوالي 10 ساعة

الاتحاد السكندري ينتزع فوزًا قاتلًا من أنياب بيراميدز في الوقت القاتل

منذ أقل من ساعتين

فوز تلا والشرقية وبطا وديرب نجم وتعادل ميت خاقان في جولة ساخنة بالقسم الثالث

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و23 حالة وفاة

منذ حوالي 21 ساعة

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاولون

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

نبيل الحلفاوي يسترجع ذكرى 6-1 لـ"التحفيل" على الزمالك (صورة)

رسالة نبيل الحلفاوي إلى إيهاب جلال بسبب مباراة بيراميدز

نبيل الحلفاوي يتحدث لأول مرة عن موهبته في كرة القدم قبل التمثيل

نبيل الحلفاوي يعلن دعمه لفريق نادي الزمالك

نبيل الحلفاوي يشيد بأداء المنتخب الأوليمي بعد فوزه على الكاميرون

تعليق صارم من نبيل الحلفاوي على أحقية الزمالك بلقب "نادي القرن"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:33 م

عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو)

الأهلي يقرر تعديل عقود رباعي الفريق

07:30 م

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاولون

06:41 م

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

09:43 ص

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

02:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر