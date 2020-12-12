تعليق صارم من نبيل الحلفاوي على بداية الدوري العام

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علق الفنان نبيل الحلفاوي على الدوري العام والذي بدأ أمس وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وكتب "الحلفاوي" قائلا: "الدوري بدأ مولع، لو استمر كده؛ هنشوف موسم قوي ممتع. يا ريت ما نفسدوش بتراهات خارج الملعب. ونركز في الكورة. ممكن نشوف دوري متعدد الأقطاب".



ودائما ما يقوم الفنان نبيل الحلفاوي بالتعليق على المباريات حيث يعتبر من مشجعي كرة القدم بشكل جيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

