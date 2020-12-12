الدوحة تعترف بسيطرة جماعة الإخوان الإرهابية على قناة الجزيرة

السبت 12/ديسمبر/2020 - 06:49 م
بوابة الفجر
Advertisements

  

تحاول قناة الجزيرة القطرية دائما تزييف حقيقة مخططها المشبوه ضد الدول العربية، أبرزها مصر والمملكة العربية السعودية، وغيرهم، تلك المخطوطات التي يتقاسموها مع تنظيم الإخوان الإرهابي.

 

 

وتروج الجزيرة القطرية إلى مزاعمها بأنها قناة مستقلة، ولا تخضع لسيطرة أحد، ولا تنفذ أجندة تم إعدادها مسبقا، وتوهم المتابعين بأنها تحلم بمستقبل جيد، بينهما واقعها تخريب وتدمير للحاضر والمستقبل، والماضي إن استطاعت.

 

 

وكشف تسريب صوتي لخليفة بن حمد الأمير القطري السابق ووالد الأمير الحالي تميم، أن قناة الجزيرة تخضع بالفعل لسيطرة الجماعة الإرهابية.

 

 

ونشر خالد الهيل، المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية، تسريبا صوتيا لحوار بين حمد والرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، حول قناة الجزيرة ودورها المشبوه في المنطقة.

 

 

وقال القذافي، في التسريب: "الجزيرة مسيطر عليها من قبل الإخوان، العناصر التنظيمية تسيطر على قناة الجزيرة"، معارضا تدخلها في الشأن الليبي بتغطيات منحرفة.

 

 

ولم ينفي أو يعارض حمد ما قاله القذافي، بل أكده، مجاوبا: "أنا اتفق معك، وهذا الكلام صحيح"، ليكشف زيف كافة الادعاءات التي تروجها قناة الجزيرة عن كونها شبكة مستقلة.

 

 

وكتب خالد الهيل، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "تسريب حصري - حمد بن جاسم آل ثاني يؤكد سيطرة تنظيم الإخوان على قناة الجزيرة".

 

 

وتابع: "هذا الاعتراف ينسف ادعاءات نظام قطر باستقلالية قناة الجزيرة عن أيديولوجية الإخوان، كما ادعوا في محاضر لقاءاتهم مع المجتمع الدولي".

 

أخبار تهمك

قبل القرعة.. تصنيف الفرق في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 43 دقيقة

ورطة غريبة للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الدوحة تعترف بسيطرة جماعة الإخوان الإرهابية على قناة الجزيرة

منذ أقل من نصف ساعة

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو لأمير مرتضى: "إللي رباك عربجي وهعلمك الأدب"

منذ حوالي 4 ساعات

نجم بايرن ميونخ يقترب من ريال مدريد في الصيف المقبل

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل - موسيماني يستبعد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

منذ ساعة و 12 دقيقة

محمد يوسف يعلن تشكيل البنك الأهلي ضد وادي دجلة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يدعم مؤمن زكريا بقرار جديد

منذ 41 دقيقة

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل سيرينو

منذ حوالي 9 ساعات

فوز تلا والشرقية وبطا وديرب نجم وتعادل ميت خاقان في جولة ساخنة بالقسم الثالث

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و23 حالة وفاة

منذ حوالي 19 ساعة

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاولون

منذ نصف ساعة

عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الدوري

منذ ساعة و 22 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:41 م

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاولون

عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو)

05:33 م

عاجل - موسيماني يستبعد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

06:00 م

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

09:43 ص

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

02:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر