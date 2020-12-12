الإمارات تتوقع نمو اقتصادها الغير نفطي 3.6% في 2021

السبت 12/ديسمبر/2020 - 06:11 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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 ذكرت وكالة أنباء الإمارات يوم السبت نقلا عن تقديرات للمصرف المركزي أن من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.6% في 2021 في دلالة على أن الاقتصاد سيتعافى من انكماش متوقع في 2020.

وكان المصرف المركزي قال في تقريره عن وضع الاقتصاد في الربع الثاني إن من المتوقع انكماش الاقتصاد غير النفطي 4.5% في 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقالت الوكالة إن الحكومة أعلنت حزم دعم اقتصادي ومبادرات تقدر بما يصل إلى 388 مليار درهم (105.6 مليار دولار) منذ ظهور الجائحة.

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