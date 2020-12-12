خالد الجندي: بعض الناس يدعون الإيمان ويقرؤون القرآن ولا يعملون به (فيديو)

السبت 12/ديسمبر/2020 - 06:48 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن آفة الكثيرين من الناس أنهم يقرؤون القرآن الكريم ولا يتدبرون معانيه، وذلك جعل سلوك البعض فى وادى والقرآن فى وادى آخر.

وأضاف " الجندى"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن هناك من يتدبر القرآن الكريم ويعمل به، وآخرون لا يتجاوز تراقيهم، ولا يعملون به رغم أنهم بدعون الإيمان.

وفي تصرحات سابقة قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن بعض المواطنين تواصلوا معهم وطلبوا منهم محاولة العمل على إذاعة القرآن قبل صلاة المغرب بالمساجد، معقبًا: "الناس بتبكي علشان تسمع قرآن المغرب قبل الآذان في المساجد، وخاصة في القرى".

وتابع أنه تواصل مع الشيخ جابر طايع، مسئول القطاع الديني بوزارة الأوقاف، للحديث معه حول هذا الأمر، فأكد له أن وزارة الاوقاف ليست طرف في الموضوع، ولم تصدر قرار بمنع قراءة القرآن في المساجد قبل آذان المغرب، وقرار قراءة القرآن في المساجد حكمه حكم المسكوت عنه، فلو تم تشغيله في قرية ولم يعترض أحد، وكان هناك توافق بين أهل القرية لن يتم منعه، ولكن حال تسبب في مشكلة أو اعتراض احد الأهالي فسوف تتدخل وزارة الأوقاف.

وأكد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن وزير الأوقاف يدير أصعب أزمة تقابلها وزارة الأوقاف منذ إنشائها في ظل أزمة فيروس كورونا بمنتهى الكفاءة حتى الآن مهما كانت العواصف حفاظًا على صحة المواطنين، وجميع قراراته لصالح المواطنين، وعلى المواطنين ان يصبروا ويتحملوا ولا يدعوا الفرصة للخلاف والاختلاف والتشاجر والتشاحن، موجهًا بالتحية لوزير الاوقاف، "الرجل المقاتل" –على حد وصفه-.

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