باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاولون

السبت 12/ديسمبر/2020 - 06:41 م
بوابة الفجر
أحمد السيد
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أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن تشكيل الفريق أمام المقاولون العرب بالجولة الأولى للدوري الممتاز والتي تنطلق في السابعة والنصف مساء اليوم على استاد الكلية الحربية.

 

ويضم التشكيل كلا من.

محمد أبو جبل في حراسة المرمى.

حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وأحمد فتوح في خط الدفاع. 

 طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما شيكابالا وحميد أحداد وأحمد زيزو في خط الوسط.

مصطفى محمد في الهجوم.

 

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من.. محمود جنش ومحمود الونش ومحمد عبد السلام وحمزة المثلوثي ومحمود عبد العزيز واسلام جابر وكريم بامبو ومصطفي فتحي واشرف بن شرقي.

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