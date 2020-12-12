سولشاير يُعلن تشكيل مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

السبت 12/ديسمبر/2020 - 06:36 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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كشف أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن التشكيلة الأساسية التي ستدخل مباراته أمام مانشستر سيتي بعد قليل، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب أولدترافورد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.  

ويأتي تشكيل مانشستر يونايتد الأساسي  :- 

حراسة المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: لوك شاو - ليندلوف - هاري ماجوير - وان بيساكا.

خط الوسط: فريد - برونو فيرناندز - ماكتومناي - بوجبا.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد  - جرينوود.

وستقام المباراة بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

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