صناعة الكذب.. قناة الجزيرة تنتهج أساليب مشبوهة للترويج لنشر الفتن

السبت 12/ديسمبر/2020 - 06:34 م
بوابة الفجر
Advertisements

اعتمدت قناة الجزيرة على الأكاذيب وفبركة الأخبار كمنهاج لها، خاصة في التعامل مع الأوضاع في الدول العربية، وقامت بدعم الميليشيات والمرتزقة والتنظيمات الإرهابية، كما فتحت قناة الجزيرة شاشتها لاستضافة قادة وعناصر الجماعات الإرهابية والمسلحة ووصفتهم بالمعتدلين والمعارضين رغم تنفيذهم عمليات إرهابية بحق المدنيين وقتلهم الأبرياء وسفك دمائهم.

 

 

 

سياسة الكيل بمكيالين كانت طريقة الجزيرة في تناول قضايا المنطقة والافتقار للشفافية والترويج للتطرف والعنف ودعم الإرهاب مع بث محتوى يهدد الأمن القومي العربي مع استهداف استقرار الشعوب العربية وتنفيذ مخطط التضليل المنهج للمشاهد العربي، والتدخل في الشؤون الداخلية.

 

أخبار تهمك

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الدوري

منذ ساعة و 23 دقيقة

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاولون

منذ نصف ساعة

ميدو لأمير مرتضى: "إللي رباك عربجي وهعلمك الأدب"

منذ حوالي 4 ساعات

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

منذ حوالي 9 ساعات

قبل القرعة.. تصنيف الفرق في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 44 دقيقة

الأهلي يدعم مؤمن زكريا بقرار جديد

منذ 42 دقيقة

الدوحة تعترف بسيطرة جماعة الإخوان الإرهابية على قناة الجزيرة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل سيرينو

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و23 حالة وفاة

منذ حوالي 19 ساعة

محمد يوسف يعلن تشكيل البنك الأهلي ضد وادي دجلة

منذ حوالي 5 ساعات

ورطة غريبة للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - موسيماني يستبعد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

منذ ساعة و 13 دقيقة

عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

فوز تلا والشرقية وبطا وديرب نجم وتعادل ميت خاقان في جولة ساخنة بالقسم الثالث

منذ ساعتين و 53 دقيقة

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

نجم بايرن ميونخ يقترب من ريال مدريد في الصيف المقبل

منذ ساعة و 14 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:41 م

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاولون

عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو)

05:33 م

عاجل - موسيماني يستبعد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

06:00 م

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

09:43 ص

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

02:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر