الموزع أحمد عادل لـ"الفجر الفني": "رولا سعد حالة فنية شقية" (فيديو)

قال الموزع الموسيقي أحمد عادل، إن الفنانة رولا سعد، تعد بمثابة طفلته المدللة، لافتًا أن هناك علاقة صداقة قديمه تربط بينها وبين زوجته.









وأكد عادل، في حديث خاص لـ "الفجر الفني" ، على أن هناك العديد من الأعمال المشتركة بينهم والمقرر أن تطرح خلال الفترة المقبلة، مشير إلى أن رولا سعد فنانة موهوبة وتمتلك حالة فنية مختلفه عن باقي الفنانين.









كما وجه أحمد عادل، نصيحة لها، وهي أن تحافظ على هواتفها، وعدم إضاعتها مرة آخرى.







