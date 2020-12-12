إيطاليا تودع باولو روسي بالدموع

السبت 12/ديسمبر/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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تجمهر المئات اليوم السبت، لوداع البطل القومي باولو روسي الذي قاد إيطاليا إلى لقب كأس العالم لكرة القدم عام 1982، وذلك في حفل تأبين مؤثر جداً في كاتدرائية فيتشينتسا.

وحمل زملاء روسي في مونديال إسبانيا 1982 النعش الخشبي البسيط للاعب المعروف باسم "بابليتو" قبل وبعد الجنازة، وقال مدافع إيطاليا السابق فولفيو كولوفاتي: "إذا كنت بطل عالم، فذلك بفضله".

وقاد روسي إيطاليا للفوز بكأس العالم في إسبانيا بأهدافه الستة، بينها ثلاثية في الدور الثاني في مرمى برازيل زيكو، وتوج في العام نفسه بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في أوروبا.

وتسببت وفاته الأربعاء، عن 64 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض، بحالة حزن عميق في البلاد بأكملها، لاسيما في فيتشينتسا، المدينة الشمالية الشرقية التي صعد بفريقها إلى دوري الدرجة الأولى.

وتوافد الآلاف الجمعة، لتقديم التعازي في ملعب "مينتي" حيث كان نعش روسي معروضاً أمام العامة، ثم تجمع السبت، المئات خارج كاتدرائية المدينة مع السماح بحضور 250 شخصاً فقط بسبب القيود المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، لكن الجنازة نقلت مباشرة على التلفزيون الوطني.

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