السيسي: مصر تلقت أول شحنة من لقاح كورونا هدية من الإمارات (فيديو)

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر أدارت أزمة كورونا بشكل عملي ومتزن وبعيد عن الانفعال، حيث طبقوا عدد من الإجراءات الاحترازية في المستشفيات.



وأشار "السيسي"، خلال كلمته على هامش تفقده الكلية الحربية، اليوم السبت، إلى أن كافة أجهزة الدولة استنفرت لمواجهة الجائحة سواء أجهزة وزارة الصحة، أو أجهزة الأمن للسيطرة على الموقف في الشارع ما أمكن، لافتا إلى أن مصر تلقت أول شحنة من لقاح كورونا من دولة الإمارات وهى هدية.



ووجه التحية والتقدير إلى دولة الإمارات، مؤكدا أن هناك مستوى متميز يحكم علاقاتنا مع مختلف الدول، مضيفا: الإمارات دائما حريصة لما يكون عندها فرصة أن تقدم شيىء تقدمه"

