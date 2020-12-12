خاص.. يوسف إسماعيل: "أنا والد أحمد مالك في "تحقيق" وسعيد بتكريم وحيد حامد في مهرجان القاهرة السينمائي"

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يواصل الفنان يوسف إسماعيل حاليًا تصوير مشاهده في مسلسل "تحقيق"، طارق عبدالعزيز، خالد أنور، مي الغيطي، تارا عماد، علي قاسم،وهو من تأليف أحمد الدباح، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وهو مكون من١٣ حلقة .



وقال يوسف إسماعيل في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" خلال فعاليات اليوم الأخير من مهرجان القاهرة السينمائي أنه يجسد خلال الأحداث دور والد الفنان أحمد مالك، وأن نجله شاب عنده طموح وطاقة داخلية للبحث عن كل ما هو جديد، ولديه فضول ولايستسلم بسهولة مُضيفًا :"أنا بحاول أبقى مواكب لحياته".



وعن رأيه في المسلسلات القصيرة قال أنها تجربة جيدة فقديمًا كان هناك مسلسلات سبع حلقات، مُضيفًا :"ده نوع من أنواع المسلسلات لا مانع انه يبقى موجود جمب المسلسلات 15 و30 و60".



وأشار يوسف إسماعيل أنه يقوم حاليًا بالتحضير للمهرجان القومي للمسرح الذي من المقرر انطلاقه يوم ٢٠ ديسمبر.



وأعرب يوسف عن سعادته الكبيرة بتكريم السيناريست وحيد حامد خلال فعاليات مهرجان القاهرة، مُضيفًا :"وحيد حامد أستاذنا العظيم استاذنا الكبير هو اللي اتعلمنا على ايديه الالتزام واتعلمنا على ايديه قد ايه القضايا المهمة يتم تناولها داخل الأعمال، وإن الأعمال السينمائية متكونش ترفيهية فقط، لا بتبقى أعمال تحمل مضمون ومحتوى فني عظيم، فأنا بقوله ربنا يديك الصحة وطولة العمر وتمتعنا بأفلامك وكتابتك أكتر وأكتر ".





وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان يوسف إسماعيل الدرامية مسلسل "بت القبائل"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ حسني صالح، ﺗﺄﻟﻴﻒ شاذلي فرح، محمد البجلاتي، بطولة عمرو عبدالجليل، حنان مطاوع، محمد رياض، محمود عبدالمغني، منة فضالي، مدحت تيخا