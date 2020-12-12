فوز مياة البحيرة وحوش عيسى وبدر وتعادل الدلنجات وخسارة غزل كفر الدوار بالقسم الثالث

السبت 12/ديسمبر/2020 - 06:21 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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شهدت المباريات مجموعة البحيرة والاسكندرية بدوري القسم الثالث (الجولة الثانية) فوز فريق مياة البحيرة خارج ملعبه على حساب فريق إيتاي البارود بهدفين دون رد.

وتعادل شباب العبور على ملعبه مع فريق المجد بهدفين لكل منهما، وخسر غزل كفر الدوار على ملعبه بهدف نظيف من ضيفه فريق نهضة العامرية.

وفاز الترام خارج ملعبه بهدف على فريق إم بي في، كما تغلب بدر على شباب المعمورة بهدفين مقابل هدف، وتعادل رشيد والبترول 1-1.

وحقق فريق حوش عيسى فوزا صعبا على حساب فريق كفر بولين بهدف نظيف، وتعادل الدلنجات مع القباري 1-1.

ترتيب المجموعة الحادية عشر

1- نهضة العامرية 4 نقاط
2- مياة البحيرة 4 نقاط
3- الترام 4 نقاط
4- المجد 4 نقاط
5- الدلنجات 4 نقاط
6- القباري 4 نقاط
7- المعمورة 3 نقاط
8- حوش عيسى 3 نقاط
9- كفر بولين 3 نقاط
10- بدر 3 نقاط
11- العبور نقطتين
12- غزل كفر الدوار نقطة وحيدة
13- البترول نقطة وحيدة
14- إيتاي البارود نقطة وحيدة
15- رشيد نقطة وحيدة
16- إم بي في بلا نقاط

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