اليونان تطالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تركيا بعد تحركاتها بالمتوسط

السبت 12/ديسمبر/2020 - 06:15 م
بوابة الفجر
Advertisements

 حثت اليونان، الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراء بحق سلوك تركيا "المشين" على خلفية تحركاتها الاستفزازية شرق المتوسط.

 

 

 

قال وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتخذ إجراء بشأن سلوك تركيا "المشين"، مضيفا أن أنقرة تقاعست عن الرد على بوادر حسن النية التي أبداها الاتحاد الأوروبي.

 

 

 

وناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، ما إذا كانت هناك أسس لفرض عقوبات على تركيا الضالعة في نزاع مع عضوي الاتحاد الأوروبي اليونان وقبرص حول الحقوق البحرية في البحر المتوسط.

 

 

 

 

 

ومن المقرر أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي الأمر في قمة ستعقد يومي 10 و11 ديسمبر/كانون الأول، وذلك بعد تحذيرات سابقة تم توجيهها في أكتوبر/تشرين الأول من أن العقوبات اختيار مطروح.

 

 

 

 

 

وقبل ساعات من تصريح الوزير اليوناني قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس "إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون اتخاذ إجراءات بحق تركيا خلال اجتماعهم اليوم، إذ لم يحدث أي خفض للتصعيد في النزاع بشرق المتوسط خلال الشهور الماضية".

 

 

 

 

 

وأضاف ماس قبل الاجتماع مع نظرائه بالتكتل "عملت ألمانيا جاهدة خلال الشهور الماضية على تسهيل الحوار بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.. لكن حدثت استفزازات كثيرة جدا وحال التوتر بين تركيا وقبرص واليونان دون إجراء أي محادثات مباشرة".

 

 

 

 

 

ومنذ شهور تطلق أنقرة رحلات استكشاف بحري أمام سواحل اليونان وقبرص لمزاحمة الدولتين العضوين في الاتحاد الأوروبي على مناطق واعدة باحتياطيات النفط والغاز الطبيعي.

 

 

 

والعلاقة بين أوروبا وتركيا متوترة أصلا جراء الأدوار التركية التخريبية في سوريا وليبيا فضلا عن تأثير صفقة أنقرة وموسكو لإدخال منظومة صواريخ إس 400 ضمن منظومتها التسليحية، الأمر الذي تعتبره أوروبا والولايات المتحدة خطرا بالغا على أمن حلف شمال الأطلسي الذي يضم تركيا.

 

أخبار تهمك

الدوحة تعترف بسيطرة جماعة الإخوان الإرهابية على قناة الجزيرة

منذ أقل من نصف ساعة

ورطة غريبة للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل سيرينو

منذ حوالي 9 ساعات

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاولون

منذ نصف ساعة

ميدو لأمير مرتضى: "إللي رباك عربجي وهعلمك الأدب"

منذ حوالي 4 ساعات

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني يستبعد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و23 حالة وفاة

منذ حوالي 19 ساعة

محمد يوسف يعلن تشكيل البنك الأهلي ضد وادي دجلة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يدعم مؤمن زكريا بقرار جديد

منذ 42 دقيقة

فوز تلا والشرقية وبطا وديرب نجم وتعادل ميت خاقان في جولة ساخنة بالقسم الثالث

منذ ساعتين و 53 دقيقة

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الدوري

منذ ساعة و 23 دقيقة

نجم بايرن ميونخ يقترب من ريال مدريد في الصيف المقبل

منذ ساعة و 14 دقيقة

قبل القرعة.. تصنيف الفرق في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 44 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:41 م

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاولون

عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو)

05:33 م

عاجل - موسيماني يستبعد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

06:00 م

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

09:43 ص

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

02:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر