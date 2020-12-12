رغم وفاته.. المحكمة تؤجل محاكمة إبراهيم نافع بتهمة التهرب الضريبي

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أجلت محكمة جنح التهرب الضريبي، اليوم السبت، محاكمة الكاتب الصحفي ابراهيم نافع، رئيس مجلس ادارة الأهرام الأسبق، بتهمة التهرب الضريبي، لجلسة 26 ديسمبر الجاري، لتقديم شهادة من الأحوال المدنية، تفيد عما إذا كان المتهم قد توفي من عدمه.



وصدر القرار برئاسة المستشار محمد بهي الدين، وعضوية المستشارين ادهم البطريق، وكريم عثمان، وسكرتارية محمد صبحي.



وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، انه خلال الفترة من 1 1 2000، حتي 30 9 2002 بدائرة بولاق ابو العلا محافظة القاهرة، وبصفته المسئول عن إحدى الجهات الملزمة باحكام الخصم تحت حسب الضريبة "مؤسسة الاهرام الصحفية"، لم يورد ما تم خصمه تحت حساب الضريبة عن المبالغ المدفوعة لاشخاص القطاع الخاص، والخاضعين لاحكام الضريبة علي الدخل والتي تزيد عن عشرة جنيهات، والمبينة قدرا بالاوراق بما يساوي مبلغ 8،403،639 ثمانية ملايين واربعمائة وثلاثة الاف وستمائة وتسعة وثلاثين جنيه مصري.