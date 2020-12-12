عاجل - موسيماني يستبعد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

السبت 12/ديسمبر/2020 - 06:00 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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استبعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 8 لاعبين من قائمة الفريق الأحمر لمباراة الغد أمام مصر المقاصة.

ويواجه الأهلي ضيفه مصر المقاصة غدًا الأحد على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

واستبعد موسيماني كلا من :- 

كريم نيدفيد ومروان محسن وجونيور أجاي وحسين الشحات بسبب الإصابة، ووليد سليمان وأحمد ياسر ريان وأحمد رمضان "بيكهام" لوجهة نظر فنية، وسعد الدين سمير لعدم الجاهزية.

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