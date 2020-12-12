نجم بايرن ميونخ يقترب من ريال مدريد في الصيف المقبل

السبت 12/ديسمبر/2020 - 05:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه حدثت تطورات جديدة بشأن وضع ريال مدريد الإسباني في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.


وأكد موقع ديفنسا سنترال الإسباني أنه هناك مفاوضات بين ريال مدريد ودافيد ألابا نجم بايرن ميونخ لكن إذا تمت الصفقة ستكون في الصيف المقبل.


وأوضح الموقع الإسباني أن موقف ريال مردريد في الميركاتو الشتوي ليس تجاه ألابا فقط لكن زين الدين زيدان المدير الفني للملكي استبعد قيام الفريق الإسباني بأي تعاقد في يناير المقبل.


وأفاد الموقع الإسباني بأن هذا الموقف ليس الأول لزيدان في الميركاتو الشتوي لكنه أظهر في مناسبات عديدة أنه ليس صديقًا للانتقالات التي تتم وسط الموسم.


وألمح الموقع الإسباني أن زيدان سبق ورفض صفقات رائعة لريال مدريد اقتصاديًا مثل التعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن نجم توتنهام الإنجليزي السابق وإنتر ميلان الإيطالي الحالي لأنه يفضل إنهاء الموسم بالفريق الذي بدأ به.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل سيرينو

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تصرف سيء من صالح جمعة في مباراة سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي

منذ حوالي 22 ساعة

ميدو لأمير مرتضى: "إللي رباك عربجي وهعلمك الأدب"

منذ حوالي 3 ساعات

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و23 حالة وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

التشكيل الرسمي لقمة الأهلي والنصر في الدوري السعودي للمحترفين

منذ 37 دقيقة

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الدوري

منذ ثلث ساعة

فوز تلا والشرقية وبطا وديرب نجم وتعادل ميت خاقان في جولة ساخنة بالقسم الثالث

منذ أقل من ساعتين

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

منذ حوالي 8 ساعات

قبل القرعة.. تصنيف الفرق في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل مثيرة بشأن مفاوضات الأهلي والزمالك لضم محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

ورطة غريبة للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني يستبعد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

منذ 11 دقائق

إبراهيموفيتش: سأقرر الاعتزال في هذه الحالة

منذ 38 دقيقة

محمد يوسف يعلن تشكيل البنك الأهلي ضد وادي دجلة

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:43 ص

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

02:09 م

قبل القرعة.. تصنيف الفرق في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

04:29 م

فوز تلا والشرقية وبطا وديرب نجم وتعادل ميت خاقان في جولة ساخنة بالقسم الثالث

04:19 م

ميدو لأمير مرتضى: "إللي رباك عربجي وهعلمك الأدب"

03:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر