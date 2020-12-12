نجم بايرن ميونخ يقترب من ريال مدريد في الصيف المقبل

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه حدثت تطورات جديدة بشأن وضع ريال مدريد الإسباني في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.





وأكد موقع ديفنسا سنترال الإسباني أنه هناك مفاوضات بين ريال مدريد ودافيد ألابا نجم بايرن ميونخ لكن إذا تمت الصفقة ستكون في الصيف المقبل.





وأوضح الموقع الإسباني أن موقف ريال مردريد في الميركاتو الشتوي ليس تجاه ألابا فقط لكن زين الدين زيدان المدير الفني للملكي استبعد قيام الفريق الإسباني بأي تعاقد في يناير المقبل.





وأفاد الموقع الإسباني بأن هذا الموقف ليس الأول لزيدان في الميركاتو الشتوي لكنه أظهر في مناسبات عديدة أنه ليس صديقًا للانتقالات التي تتم وسط الموسم.





وألمح الموقع الإسباني أن زيدان سبق ورفض صفقات رائعة لريال مدريد اقتصاديًا مثل التعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن نجم توتنهام الإنجليزي السابق وإنتر ميلان الإيطالي الحالي لأنه يفضل إنهاء الموسم بالفريق الذي بدأ به.