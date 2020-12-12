شبان المراغة يواصل الصدارة وتعادل اخميم وابوتيج

السبت 12/ديسمبر/2020 - 05:58 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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انطلقت عصر اليوم السبت،مواجهات الحولة الثانية للمجموعة الثانية بدوري القسم الثالث، التي شهدت منافسة شرسة بين فرق المجموعة، وحسم التعادل اغلب مباريات الجولة.

وأسفرت نتائج الجولة عن تعادل فريق نادي البداري أمام نظيره فريق نادي ابوتيج بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما بملعب الاول.

وعلي ملعب ساحة سوهاج، نجح فريق شبان مسلمين المراغة في تحقيق فوز غالي علي مركز شباب سوهاج بهدف دون رد.

فيما تمكن فريق نادي قفط بقيادة محمد عيسي، المدير الفني للفريق من تحقيق الفوز علي نظيره فريق اهلي المنشأة بهدف دون رد.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، نتيجة مباراة مركز شباب البلينا أمام نظيره فريق شعب قوص في المباراة التي جمعت الفريقين لملعب الأخير.

فيما فثدصل التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلها نتيجة مباراة نادي المراغة أمام نادي الرحلات في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم بملعب الاول.

ونجح فريق اخميم في تحقيق فوز صعب،بهدف دون رد، علي نظيره فريق نادي مكة المكرمة في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم بملعب الاول .

فيما خرج فريق مركز شباب نجوع مازن من منافسات هذه الجولة للراحة

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