نتائج مباريات أندية الغربية وكفر الشيخ بالقسم الثالث

السبت 12/ديسمبر/2020 - 05:58 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
Advertisements
أسفرت مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة من دوري القسم الثالث عن إحراز 21 هدف، في جولة مثيرة وساخنة بين أنديةالغربية وكفر الشيخ.

وشهدت تلك الجولة النتائج التالية :

- فوز مركز شباب الحنفي على حساب فريق اتحاد بسيون بهدفين مقابل هدف.
- فوز صيد المحله على حساب سبورتنج كاسل بأربعة أهداف مقاب لهدف.
- فوز مركز شباس الشهداء على حساب كوم حماده بهدفين دون رد.
- فوز بلطيم على مطوبس بهدف نظيف.
- فوز سيدى غازى على حساب سمنود بهدف نظيف.
فوز عثماثون على سيدى سالم بثلاثية نظيفة.
- خسارة الزعفران من مركز شباب كوم حمادة 1-3.
- تعادل دسوق مع الحامول بهدف لكل منهما.

أخبار تهمك

ميدو لأمير مرتضى: "إللي رباك عربجي وهعلمك الأدب"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تصرف سيء من صالح جمعة في مباراة سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل سيرينو

منذ حوالي 8 ساعات

فوز تلا والشرقية وبطا وديرب نجم وتعادل ميت خاقان في جولة ساخنة بالقسم الثالث

منذ أقل من ساعتين

محمد يوسف يعلن تشكيل البنك الأهلي ضد وادي دجلة

منذ حوالي 4 ساعات

التشكيل الرسمي لقمة الأهلي والنصر في الدوري السعودي للمحترفين

منذ 41 دقيقة

إبراهيموفيتش: سأقرر الاعتزال في هذه الحالة

منذ 42 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و23 حالة وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

قبل القرعة.. تصنيف الفرق في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الدوري

منذ أقل من نصف ساعة

ورطة غريبة للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - موسيماني يستبعد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

منذ ربع ساعة

تفاصيل مثيرة بشأن مفاوضات الأهلي والزمالك لضم محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

منذ ساعتين و 45 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:43 ص

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

02:09 م

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الدوري

05:50 م

قبل القرعة.. تصنيف الفرق في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

04:29 م

فوز تلا والشرقية وبطا وديرب نجم وتعادل ميت خاقان في جولة ساخنة بالقسم الثالث

04:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر