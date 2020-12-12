عبد الله السعيد يُعادل رقم محمود الخطيب في الدوري الممتاز

السبت 12/ديسمبر/2020 - 05:51 م
عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
علاء خليف
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نجح عبد الله السعيد نجم بيراميدز في تسجيل الهدف الأول لفريقه في شباك الاتحاد السكندري خلال المباراة المقامة بين الفريقين حاليا، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2020 - 2021.

وجاء هدف عبد الله السعيد في شباك الاتحاد السكندري بالدقيقة 33 من زمن الشوط الأول للمباراة المقامة حاليا على استاد الدفاع الجوي، وتعادل عمار حمدي لزعيم الثغر بالدقيقة 44.

ورفع عبد الله السعيد رصيد أهدافه في بطولة الدوري المصري إلى 109 هدفا ليعادل رقم أسطورة النادي الأهلي ورئيسه الحالي محمود الخطيب، ويتقاسم معه المركز الخامس في قائمة نادي المائة ممن سجلوا 100 هدف أو أكثر في تاريخ المسابقة المحلية.

وإليكم قائمة أعضاء نادي المائة بالدوري المصري:-

- حسن الشاذلي 173 هدف
- حسام حسن 168 هدف 
- السيد الضيظوي 127 هدف
- مصطفى رياض 122 هدف
- محمود الخطيب 109 هدف
- عبد الله السعيد 109 هدف
- أحمد الكأس 107 هدف
- محمد أبوتريكة 106 هدف
- جمال عبد الحميد 101 هدف

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نادي المائة محمود الخطيب عبد الله السعيد بيراميدز الدوري المصري الأهلي

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