نتائج الجولة الأولى بمجموعة أسوان بالقسم الثالث

السبت 12/ديسمبر/2020 - 05:51 م
بوابة الفجر
نورهان ذكي
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انتهت مواجهات الجولة الأولى عن منافسات المجموعة الأولى والتي تشرف عليها منطقة أسوان لكرة القدم، والتي اقيمت مساء اليوم السبت بـ4 مباريات، مع تأجيل لقائين ليومي الاثنين والثلاثاء.

وجاءت نتائج الجولة كالتالي: فوز النصر للتعدين على التحرير بأسوان بهدف نظيف، فوز الأقصر على الهلال بثلاثية نظيفة، تعادل شبان إسنا مع جمهورية دراو بهدف لمثله، وأخيرا فوز وادي النيل على قوص بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وتستكمل باقي مباريات الجولة يوم الاثنين بمواجهة مركز شباب الزهراء أمام مركز شباب إدفو بلقاء يجمع بين الفريقين على ملعب المدينة الشبابية بالطود، أما يوم الثلاثاء فيقام لقاء المدينة المنورة أمام أبو الريش ويقام اللقاء أيضا بملعب النزل بالمدينة الشبابية.

واجلت لقاءات الجولة حتى منتصف الأسبوع لإنشغال ملعب المدينة الشبابية بالطود بمهرجان تابع لمديرية الشباب والرياضة بالأقصر والمقام يومي السبت والأحد.

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