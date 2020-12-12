الصين تعيد بناء خط سك حديد مع الأرجنتين لزيادة التعاون الاقتصادي

السبت 12/ديسمبر/2020 - 05:36 م
بوابة الفجر
Advertisements

وقعت الحكومة الأرجنتينية اتفاقية مع شركة بناء سكك الحديد الصينية يوم الجمعة لإعادة تشغيل خط سكة حديد سان مارتن كارغاس.

ويعد هذا الخط أحد خطوط السكك الحديدية الرئيسية الثلاثة للشحن في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، ويربط المقاطعات الغربية المنتجة بمنطقة التصدير الزراعي الشرقية.

وترأس الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز مراسم التوقيع على العقد البالغة قيمته 2.6 مليار دولار أمريكي، وهو أكبر عقد في سلسلة من اتفاقيات السكك الحديدية التي تم توقيعها يوم الجمعة مع الشركات الصينية.

وبموجب العقد، ستوفر الشركة الصينية الهندسة والتكنولوجيا والمعدات.

وتسعى الاتفاقية إلى إعادة تأهيل ممرات السكك الحديدية لخط سان مارتن، وتحسين بنيتها التحتية لزيادة سعة الشحن من 3 ملايين إلى 9 ملايين طن، وزيادة سرعة تشغيل القطارات من 40 إلى 90 كيلومترا في الساعة، وفقا لمكتب الرئيس.

وسيقوم المشروع بتجديد 1813 كم من خط السكك الحديدية، مما يفيد مقاطعات بوينس ايرس (وسط شرق) وسانتا في (وسط) وسان لويس (غرب) وقرطبة (وسط) وميندوزا (غرب)، وفي النهاية توليد حوالي 16830 وظيفة بشكل مباشر.

ويربط خط سكة حديد سان مارتن كارغاس المنطقة الزراعية في بامباس في الأرجنتين - حيث يتم إنتاج فول الصويا والذرة والقمح وعباد الشمس - مع محور التصدير في ميناء روزاريو في مقاطعة سانتا في.

ويعد مشروع إعادة تشغيل خط السكة الحديدية المخصص للشحن في الأرجنتين جزءا من خطة شاملة مع الصين، تضمنت في عام 2017 شراء 3500 عربة فضلا عن 107 قاطرات لخط سان مارتن، لتحل محل القطارات التي يعود تاريخها إلى الستينيات من القرن الماضي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الصين التعاون التجاري بين الصين والارجنتين الأرجنتين

أخبار تهمك

فوز تلا والشرقية وبطا وديرب نجم وتعادل ميت خاقان في جولة ساخنة بالقسم الثالث

منذ أقل من ساعتين

ميدو لأمير مرتضى: "إللي رباك عربجي وهعلمك الأدب"

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل مثيرة بشأن مفاوضات الأهلي والزمالك لضم محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

التشكيل الرسمي لقمة الأهلي والنصر في الدوري السعودي للمحترفين

منذ 40 دقيقة

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الدوري

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل سيرينو

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و23 حالة وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - موسيماني يستبعد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

منذ 14 دقيقة

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

قبل القرعة.. تصنيف الفرق في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

منذ حوالي 9 ساعات

محمد يوسف يعلن تشكيل البنك الأهلي ضد وادي دجلة

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. تصرف سيء من صالح جمعة في مباراة سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي

منذ حوالي 23 ساعة

ورطة غريبة للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

إبراهيموفيتش: سأقرر الاعتزال في هذه الحالة

منذ 41 دقيقة

موضوعات متعلقة

في أول حوار لرئيس السكك الحديدية الجديد.. "السلامة.. المحليات.. المعابر العشوائية" ملامح خطة التطوير

كواليس مراسم توقيع عقد توريد وتصنيع 1300 عربة سكة مع التحالف الروسي

تعرف على التأخيرات المتوقعة لحركة القطارات اليوم

النقل تلتقي وفد "سيمنس" لبحث التعاون الاستثماري بالسكك الحديدية

نيبال تتطلع لاتفاق سكة حديد مع الصين خلال زيارة شي

الصين تعتزم بناء قطار مغناطيسي معلق بقيمة 14.23 مليار دولار

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:43 ص

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

02:09 م

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الدوري

05:50 م

قبل القرعة.. تصنيف الفرق في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

04:29 م

فوز تلا والشرقية وبطا وديرب نجم وتعادل ميت خاقان في جولة ساخنة بالقسم الثالث

04:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر