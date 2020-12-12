الصين تعيد بناء خط سك حديد مع الأرجنتين لزيادة التعاون الاقتصادي

وقعت الحكومة الأرجنتينية اتفاقية مع شركة بناء سكك الحديد الصينية يوم الجمعة لإعادة تشغيل خط سكة حديد سان مارتن كارغاس.

ويعد هذا الخط أحد خطوط السكك الحديدية الرئيسية الثلاثة للشحن في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، ويربط المقاطعات الغربية المنتجة بمنطقة التصدير الزراعي الشرقية.

وترأس الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز مراسم التوقيع على العقد البالغة قيمته 2.6 مليار دولار أمريكي، وهو أكبر عقد في سلسلة من اتفاقيات السكك الحديدية التي تم توقيعها يوم الجمعة مع الشركات الصينية.

وبموجب العقد، ستوفر الشركة الصينية الهندسة والتكنولوجيا والمعدات.

وتسعى الاتفاقية إلى إعادة تأهيل ممرات السكك الحديدية لخط سان مارتن، وتحسين بنيتها التحتية لزيادة سعة الشحن من 3 ملايين إلى 9 ملايين طن، وزيادة سرعة تشغيل القطارات من 40 إلى 90 كيلومترا في الساعة، وفقا لمكتب الرئيس.

وسيقوم المشروع بتجديد 1813 كم من خط السكك الحديدية، مما يفيد مقاطعات بوينس ايرس (وسط شرق) وسانتا في (وسط) وسان لويس (غرب) وقرطبة (وسط) وميندوزا (غرب)، وفي النهاية توليد حوالي 16830 وظيفة بشكل مباشر.

ويربط خط سكة حديد سان مارتن كارغاس المنطقة الزراعية في بامباس في الأرجنتين - حيث يتم إنتاج فول الصويا والذرة والقمح وعباد الشمس - مع محور التصدير في ميناء روزاريو في مقاطعة سانتا في.

ويعد مشروع إعادة تشغيل خط السكة الحديدية المخصص للشحن في الأرجنتين جزءا من خطة شاملة مع الصين، تضمنت في عام 2017 شراء 3500 عربة فضلا عن 107 قاطرات لخط سان مارتن، لتحل محل القطارات التي يعود تاريخها إلى الستينيات من القرن الماضي.