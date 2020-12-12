السيسي: مصر دائما منفتحة على العالم وتقيم علاقات متوازنة مع الجميع (فيديو)

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن العلاقة بين مصر وفرنسا علاقة استراتيجية، وهناك تفاهم وتنسيق من أجل تحقيق الاستقرار في منطقة المتوسط والشرق الأوسط.



وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش تفقده الكلية الحربية فجر اليوم، اليوم السبت، أن زيارته لفرنسا كان لها أنشطة كثيرة من بينها تبادل وجهات النظر والتنسيق فيما يتعلق بأزمات المنطقة، والتعاون بين البلدين على المستوى الاقتصادي، وبحث الاستثمارات الفرنسية في مصر، والتعاون في مجال التعليم والثقافة، إلى جانب بحث التعاون العسكري والامني.



وتابع الرئيس، أنه لم يلتقي بأحد في فرنسا إلا ووجد أنه مهتم بالحضارة المصرية والآثار المصرية والمتحف المصري الكبير الذي يرغب الجميع في حضور افتتاحه، مؤكدًا أن زيارته لفرنسا تأتي في إطار انفتاح مصر على جميع الدول الكبرى، وإقامتها علاقات متوازنة تتسم بالاعتدال بعيدًا عن الاستقطاب من أجل البناء والتعمير.

