التشكيل الرسمي لقمة الأهلي والنصر في الدوري السعودي للمحترفين

السبت 12/ديسمبر/2020 - 05:34 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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تترقب جماهير الكرة السعودية،  صدام كلاسيكو النصر والأهلي، في إطار مباريات الأسبوع الثامن من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويتبقى ما يقرب من ساعة وعدة دقائق على انطلاق المباراة، التي تنطلق عند الساعة السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

وجاء تشكيل فريق النصر الذي اختاره المدرب روي فيتوريا، كالتالي:

براد جونز ،سلطان الغنام ، مادو، مايكون ،كيم جون ، بيتروس ، عبدالله الخيبري، مارتينيز ، أيمن يحيى ، نورالدين أمرابط، عبدالرزاق حمدالله.

بينما جاء تشكيل فريق الأهلي الذي اختاره فلادان ميلويفيتش المدير الفني للراقي، كالتالي:

محمد العويس، لوكاس ليما، معتز هوساوي، عبدالباسط الهندي، عبدالله حسون، فيجسا ، نوح الموسى ، ادريس فتوحي،  سلمان المؤشر، صامويل أوسو، متيريتا

ويحتل الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 13 نقطة، فيما يتواجد النصر في المركز قبل الأخير برصيد 4 نقاط.

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النصر الدوري السعودي الأهلي

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