فوز الاتصالات والصيد وأبو النمرس والمعادى وتعادل العياط بالقسم الثالث



وفاز مركز شباب أبو النمرس على فريق الصف بهدفين مقابل هدف سجلها أحمد شحاتة ومحمد كتكوت.



وفاز القومى على حلوان العام بهدف جمعة في الدقيقة 40 من الشوط الثاني.



وفاز الصيد على فريق بشتيل بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتعادل العياط مع 6 أكتوبر بهدف لمثله.



وتعادل البدرشين مع فريق كاسكادا بدون أهداف، كما تعادل فريق مستقبل وطن مع فريق جولدى بثلاثة أهداف لكلا منهما.



الترتيب



1- الاتصالات 6 نقاط

2- البدرشين 4 نقاط

3- العياط 4 نقاط

4- القومى 4 نقاط

5- أبو النمرس 4 نقاط

6 - الصيد 4 نقاط

7- المعادي 3 نقاط

8- مستقبل وطن نقطتين

9- جولدى نقطتين

10- كاسكادا نقطتين

11- جينيس نقطة

12- الصف نقطة

13- أوسيم نقطة

14- بشتيل نقطة

15- 6 أكتوبر نقطة

16- حلوان العام بدون نقاط

أسفرت نتائج الجوله الثانيه للمجموعة الخامسه مجموعة الجيزه بدورى القسم الثالث عن فوز فريق المصرية على فريق أوسيم بهدفين نظيفين سجلها عبد الرحمن بودي في الشوط الأول وهشام رأفت في الشوط الثاني.