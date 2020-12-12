بهذه الكلمات.. نشوى مصطفى تهنئ بشرى بعقد قرانها

السبت 12/ديسمبر/2020 - 06:49 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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هنأت الفنانة نشوى مصطفي صديقتها الفنانة بشرى بعقد قرانها على رجل الأعمال سالم هيكل.

ونشرت نشوى مصطفى صورة للعروسين عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، ووجهت لهما رسالة تهنئة وكتبت : الف الف مبروك ربنا يهدي سركم ويرزقكم السعادة ويخفي عنكم أعين الناظرين وقلوب الحاسدين.. عقد قران العزيزة الغالية بشرى".

واحتفلت الفنانة بشرى ،بعقد قرانها على سالم هيكل، فى أجواء عائلية حيث حضر عقد القران والدة بشرى وشقيقتها، كما حضرت عائلة سالم هيكل، حيث قرر الزوجان اقتصار الحفل على عائلتهما نظرا للإجراءات الاحترازية بسبب أعراض فيروس كورونا.

وكان سالم هيكل قد قدم خاتم الخطوبة لبشرى فى مفاجأة سارة، أثناء ختام مهرجان الجونة الماضى، وسط عدد كبير من الفنانين، وعلى رأسهم خالد الصاوى، وبوسى شلبى، وعدد كبير من النجوم.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال بشرى مسلسل "القمر أخر الدنيا" تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويشارك في بطولته كل من بشرى، أحمد كرارة، أميرة نايف، سميرة عبد العزيز، وأخرون، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة.

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