عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو)

السبت 12/ديسمبر/2020 - 05:33 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بطلبة الكلية الحربية الجدد، قائلًا: "برحب بيكم في الكلية الحربية معقل الرجال وحصن من حصون الدولة المصرية".

ووجه "السيسي"، خلال كلمته على هامش تفقده الكلية الحربية فجر اليوم، اليوم السبت، التحية لجميع الأسر المصرية التي أعدت أبناءها وجهزتهم وقدمتهم لمصر للحفاظ عليها وحمايتها من كل شر وسوء، مؤكدًا على حرصه للتواجد مع الطلبة الجدد منذ أول يوم، وتابع إجراءات اختيارهم.

وتابع الرئيس مخاطبًا الطلاب الجدد،: "كلكم زي بعض وبدايتكم واحدة، اجتهد والتزم واتعلم توفق وتصبح مثل جيد وقدوة عظيمة جدًا لنفسك ولزملائك وعند تخرجك، احترموا بعض، عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق، القوة الحقيقية في ضبط النفس، وحسن الخلق والتعامل الجيد والكفاءة، سواء كنت طالب أو ضابط صغير أو كبير، اتعلم أنك تفكر كويس قبل ما تتكلم وتناقش".

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