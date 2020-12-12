نمو قوي للطلب على حواسب الشخصية صينية الصنع

سجلت شحنات الحواسيب الشخصية في الصين، نموا برقم مزدوج خلال الربع الثالث من العام الجاري، وفقا لتقرير من هذه الصناعة.

وصل إجمالي شحنات الحواسيب الشخصية في البلاد إلى 14.45 مليون وحدة في الربع الثالث، بزيادة بنسبة 10.1 في المائة على أساس سنوي، حسبما أظهرت بيانات من شركة أبحاث السوق العالمية ((شركة البيانات الدولية)).

ذكرت الشركة أن الطلب المتزايد من سوق المستهلكين أساسي لنمو إجمالي شحنات الحواسيب الشخصية.

وشهدت شحنات الحواسيب الشخصية لسوق المستهلكين زيادة بنسبة 14.6 في المائة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، لتصل إلى 6.69 مليون وحدة مقارنة بالعام الماضي، بينما ارتفعت الشحنات الخاصة بسوق الأعمال بنسبة 6.5 في المائة على اساس سنوي ، لتصل إلى 7.77 مليون وحدة.