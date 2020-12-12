سقوط إبشواي وفوز صاعق لإهناسيا وتعادل عاملين غارب بالقسم الثالث

السبت 12/ديسمبر/2020 - 05:24 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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أختتمت اليوم مباريات الاسبوع الثانى بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية محافظات الفيوم و والبحر الأحمر وبنى سويف ، وشهدت نتائج مباريات الجولة مفاجآت عديدة .

عاملين غارب بقيادة مديره الفنى رمضان رجب تعادل 1/1 بملعبه امام نظيره طامية بقيادة مديره الفنى السيد حمدى ، ليفقد أبناء غارب نقطتين ثمينتين.

و سقط فريق نادي ببا فى فخ الخسارة بالدقائق الأخيرة خلال مباراته أمام شقيقه فريق اهناسيا ، بهدف نظيف، ليرتفع رصيد اهناسيا للنقطة الثالثة فيما توقف رصيد ببا عند نقطة وحيدة .


وبنتيجة ثقيلة سقط ابشواى فى فخ الخسارة بخماسية مقابل هدف أمام سينزو المشارك لأول مرة بالمسابقة .


وبديربي فيومى تعامل مركز شباب الساحة امام شقيقه اطسا بنتيجة 1/1 .


وخسر الواسطى الرياضى بقيادة مديره الفنى احمد الجيوشى مباراته أمام مطرطارس بهدف نظيف .

فيما نجح ابو كساة فى تحقيق فوز بنتيجة 1/2 على نظيره سنورس .

ترتيب المجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث .


1 - ابو كساة 6 نقاط

2 - مطرطارس 6 نقاط

3 - سينزو 6 نقاط

4 - الواسطى 3 نقاط

5 - ابشواى 3 نقاط

6 - اهناسيا 3 نقاط

7 - مركز شباب الفيوم نقطتين .

8 - اطسا نقطتين .

9 - ببا نقطة .

10 - طامية نقطة .

11 - عاملين غارب نقطة .

12 - راس غارب صفر .

13 - سنورس صفر .



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