سقوط إبشواي وفوز صاعق لإهناسيا وتعادل عاملين غارب بالقسم الثالث

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أختتمت اليوم مباريات الاسبوع الثانى بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية محافظات الفيوم و والبحر الأحمر وبنى سويف ، وشهدت نتائج مباريات الجولة مفاجآت عديدة .



عاملين غارب بقيادة مديره الفنى رمضان رجب تعادل 1/1 بملعبه امام نظيره طامية بقيادة مديره الفنى السيد حمدى ، ليفقد أبناء غارب نقطتين ثمينتين.



و سقط فريق نادي ببا فى فخ الخسارة بالدقائق الأخيرة خلال مباراته أمام شقيقه فريق اهناسيا ، بهدف نظيف، ليرتفع رصيد اهناسيا للنقطة الثالثة فيما توقف رصيد ببا عند نقطة وحيدة .





وبنتيجة ثقيلة سقط ابشواى فى فخ الخسارة بخماسية مقابل هدف أمام سينزو المشارك لأول مرة بالمسابقة .





وبديربي فيومى تعامل مركز شباب الساحة امام شقيقه اطسا بنتيجة 1/1 .





وخسر الواسطى الرياضى بقيادة مديره الفنى احمد الجيوشى مباراته أمام مطرطارس بهدف نظيف .



فيما نجح ابو كساة فى تحقيق فوز بنتيجة 1/2 على نظيره سنورس .



ترتيب المجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث .





1 - ابو كساة 6 نقاط



2 - مطرطارس 6 نقاط



3 - سينزو 6 نقاط



4 - الواسطى 3 نقاط



5 - ابشواى 3 نقاط



6 - اهناسيا 3 نقاط



7 - مركز شباب الفيوم نقطتين .



8 - اطسا نقطتين .



9 - ببا نقطة .



10 - طامية نقطة .



11 - عاملين غارب نقطة .



12 - راس غارب صفر .



13 - سنورس صفر .







