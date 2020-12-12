فوز مياة الدقهلية وبلقاس وشبان بداوي بالقسم الثالث

السبت 12/ديسمبر/2020 - 05:16 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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شهدت مباريات الجولة الثانية، من دوري القسم الثالث (المجموعة التاسعة) فوز مياة الدقهلية خارج ملعبه على حساب فريق الخيارية، بهدفين دن رد.

وتمكن فريق ميجا سبورت من تحقيق فوز صعب على جحساب فريق منية سمنود بهدف نظيف.

وخسر شبان بدواى بهدف من ضيفه فريق اتحاد نبروه، كما خسر الأمير على ملعبه من بلقاس بثلاثية بيضاء.

وحقق فريق بايونيرز فوز كبير على حساب فريق دقادوس بخماسية نظيفة، كما فاز السنبلاوين على حساب كهرباء طلخا بهدف.

ويقام عصر الأحد لقاء شربين مع إتحاد المنزلة في ختام مواجهات الأسبوع الثاني للقسم الثالث.

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