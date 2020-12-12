بكلمات مؤثرة.. دنيا عبدالعزيز تعبر عن اشتياقها لوالداتها الراحلة

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عبرت الفنانة دنيا عبدالعزيز، عن شوقها لوالداتها الراحلة ، ونشرت دنيا صورة جمعتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".



وأرفقت دنيا على الصورة معقبة :" اليوم.. 8 شهور وجع".



وتباينت الكثير من التعليقات علي الصورة داعيين لها بالرحمة والمغفرة ومن أبرز التعليقات :" ربنا يرحمها ويصبر قلبك وروحك حبيبتي".



يشار إلى أن دنيا عبد العزيز، شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "البرنس" وتجسد خلاله دور زوجة شقيق محمد رمضان.



ويجمع مسلسل "البرنس"، بين نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم محمد رمضان، نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، ريم سامى، محمد علاء، احلام الجرتيلى، محمد علاء، أحمد داش، وآخرون.