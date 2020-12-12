بكلمات مؤثرة.. دنيا عبدالعزيز تعبر عن اشتياقها لوالداتها الراحلة

السبت 12/ديسمبر/2020 - 06:49 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
عبرت الفنانة دنيا عبدالعزيز، عن شوقها لوالداتها الراحلة ، ونشرت دنيا صورة جمعتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". 

وأرفقت دنيا على الصورة معقبة :" اليوم.. 8 شهور وجع".

وتباينت الكثير من التعليقات علي الصورة داعيين لها بالرحمة والمغفرة ومن أبرز التعليقات :" ربنا يرحمها ويصبر قلبك وروحك حبيبتي".

يشار إلى أن دنيا عبد العزيز، شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "البرنس" وتجسد خلاله دور زوجة شقيق محمد رمضان.

ويجمع مسلسل "البرنس"، بين نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم محمد رمضان، نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، ريم سامى، محمد علاء، احلام الجرتيلى، محمد علاء، أحمد داش، وآخرون.

أخبار تهمك

الدوحة تعترف بسيطرة جماعة الإخوان الإرهابية على قناة الجزيرة

منذ أقل من نصف ساعة

عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يدعم مؤمن زكريا بقرار جديد

منذ 43 دقيقة

نجم بايرن ميونخ يقترب من ريال مدريد في الصيف المقبل

منذ ساعة و 15 دقيقة

ميدو لأمير مرتضى: "إللي رباك عربجي وهعلمك الأدب"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و23 حالة وفاة

منذ حوالي 19 ساعة

فوز تلا والشرقية وبطا وديرب نجم وتعادل ميت خاقان في جولة ساخنة بالقسم الثالث

منذ ساعتين و 54 دقيقة

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الدوري

منذ ساعة و 24 دقيقة

محمد يوسف يعلن تشكيل البنك الأهلي ضد وادي دجلة

منذ حوالي 5 ساعات

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

ورطة غريبة للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل سيرينو

منذ حوالي 9 ساعات

قبل القرعة.. تصنيف الفرق في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 45 دقيقة

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاولون

منذ 33 دقيقة

عاجل - موسيماني يستبعد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

منذ ساعة و 14 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:41 م

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاولون

عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو)

05:33 م

عاجل - موسيماني يستبعد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

06:00 م

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

09:43 ص

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

02:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر