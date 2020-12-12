وزير الدفاع: القوات المسلحة تضحى بالغالى والنفيس للحفاظ على أمن الوطن واستقراره

السبت 12/ديسمبر/2020 - 05:11 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
Advertisements
التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعدد من مقاتلى الجيش الثانى الميدانى، بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة
القوات المسلحة، والذى يأتى تأكيدًا على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل الدائم مع أبنائها المقاتلين بكافة الأفرع الرئيسية والمناطق العسكرية والجيوش الميدانية.

بدأ اللقاء بكلمة ألقاها قائد الجيش الثانى الميدانى أكد خلالها على الدعم الكبير الذى تقدمه القيادة العامة
للقوات المسلحة ومتابعتها المستمرة لسير عمليات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء مع الإلتزام بتنفيذ كافة الأنشطة التدريبية المخططة، ليظل رجال الجيش الثانى الميدانى محافظين على إستعدادهم القتالى العالى لمواجهة ودحر
العناصر الإرهابية، وتنفيذ أى مهام قتالية قد تسند إليهم.

وأستهل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى كلمته بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بدمائهم الذكية فداءًا لمصر وشعبها العظيم، ثم نقل لمقاتلى
الجيش الثانى الميدانى تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحه على ما يقدمونه من نجاحات مستمرة خلال المعارك التى يخوضنها ودورهم البطولى فى تطهير شمال سيناء
من براثن الإرهاب البغيض، وقضائهم على مخططات العناصر الإرهابية الرامية لزعزعة إستقرار الوطن، موكدًا أن
القوات المسلحة المصرية بكافة أفرعها تضحى بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدراته.

وأشار القائد العام للقوات المسلحة أن خطط التنمية الطموحة للدولة المصرية لابد أن ترتكز على قوة عسكرية صلبة تؤمن دائما بحق الشعب المصرى نحو التطلع لمستقبل أفضل بعيدًا عن تخريب الجماعات الإرهابية وسعيهم الدائم لترويع المواطنين الآمنين وعرقلة مسيرة التقدم والبناء.

كما أشاد سيادته بالدور الوطنى لشيوخ وعواقل سيناء الشرفاء وإلتفافهم حول القوات المسلحة مؤكدًا أن نجاح الحرب على الإرهاب يرتكز على التعاون مع أبناء سيناء النبلاء الذين يمثلون خط الدفاع الأول للأمن والإستقرار فى سيناء.

وأدار القائد العام للقوات المسلحة حوارًا مع مقاتلى الجيش الثانى الميدانى إستمع فيه لأرائهم وإستفساراتهم وناقشهم فى كل ما يدور بأذهانهم فى مختلف المجالات محليًا وإقليميًا وعالميا ً، وأكد على ضرورة الحفاظ على مستوى الإستعداد القتالى لوحداتهم ليكونوا قادرين على تنفيذ المهام التى قد توكل إليهم بكفاءة وإقتدار.

أخبار تهمك

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

منذ حوالي 8 ساعات

ورطة غريبة للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو لأمير مرتضى: "إللي رباك عربجي وهعلمك الأدب"

منذ ساعتين و 33 دقيقة

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

أروابارينا يُعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة الاتحاد في الدوري المصري

منذ ساعة و نصف

تفاصيل مثيرة بشأن مفاوضات الأهلي والزمالك لضم محمد صلاح

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل سيرينو

منذ حوالي 7 ساعات

تعادل مثير لعرب الرمل مع غزل شبين بالقسم الثالث

منذ أقل من ساعتين

محمد عبد المنصف يحطم رقم قياسي جديد بالدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

قبل القرعة.. تصنيف الفرق في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 14 دقيقة

فوز تلا والشرقية وبطا وديرب نجم وتعادل ميت خاقان في جولة ساخنة بالقسم الثالث

منذ ساعة و 23 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. تصرف سيء من صالح جمعة في مباراة سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و23 حالة وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

محمد يوسف يعلن تشكيل البنك الأهلي ضد وادي دجلة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يستقبل وفد الحكومة العراقية

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:29 م

قبل القرعة.. تصنيف الفرق في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

09:43 ص

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

02:09 م

فوز تلا والشرقية وبطا وديرب نجم وتعادل ميت خاقان في جولة ساخنة بالقسم الثالث

04:19 م

ميدو لأمير مرتضى: "إللي رباك عربجي وهعلمك الأدب"

03:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر