هنادي مهنى تجذب أحمد خالد صالح نحوها أثناء حديثه مع إحدى الفتيات

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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جمع الفنانة هنادي مهنى بزوجها أحمد خالد صالح وهي تجذبه نحوها أثناء حديثه مع إحدى الفتيات.



وتلقى الفيديو تفاعل من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث فسرها الجميع بغيرة هنادي مهنى على زوجها.



وتزوج الفنان أحمد خالد صالح من هنادي مهنى، منذ فترة قليلة وحرص على حضور حفل الزفاف عدد من نجوم الفن وأفراد العائلة.