تعرف على نتائج الجولة الثانية للمجموعة السابعة بالقسم الثالث
السبت 12/ديسمبر/2020 - 05:08 م
ايمان الجعيدي
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أقيمت اليوم السبت لقاءات الجولة الثانية للمجموعة السابعة بدوري القسم الثالث ، والتي شهدت إقامة 7 مباريات وتنوعت نتائجها ما بين الإيجابي والسلبي .
رأس البر و أبو شحاتة
إنتهت بفوز الفريق الدمياطي بهدف نظيف ، ليحصد أول 3 نقاط بالموسم الجديد ، فيما تجمد رصيد أبو شحاتة عند النقطة 3 .
سماد السويس و غزل دمياط
انتهت بفوز الفريق الضيف بثلاثية مقابل هدف ، ليرتفع رصيده للنقطة 3 ، فيما تجمد رصيد السماد بلا نقاط .
الرباط و الأنوار و دمياط
انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف ، وقد أحرز الفريق البورسعيدي هدف تم إلغائه ، ليرتفع رصيد الرباط للنقطة 4 ، فيما وصل رصيد دمياط أيضا للنقطة 4 .
غزل السويس و بورفؤاد
نجح الفريق الضيف في تحقيق أعلى نتيجة في لقاءات هذه الجولة ، حيث إنتهى اللقاء بفوز بورفؤاد بسباعية مقابل هدف ، ليرتفع رصيده للنقطة 4 ، فيما تجمد رصيد الغزل بلا نقاط .
ميت الخولي و كهرباء الإسماعيلية
انتهى بفوز الكهرباء بثنائية نظيفة ، ليرتفع رصيده للنقطة 6 ، فيما تجمد رصيد ميت الخولي عند نقطة واحدة .
المطرية و الشهداء
انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ، ليرتفع رصيد المطرية لنقطة واحدة ، فيما وصل رصيد الشهداء للنقطة 4 .
أبو صوير و القنطرة غرب
ديربي اسمعلاوي انتهى بفوز القنطرة بخماسية مقابل لا شيء ، ليرتفع رصيده للنقطة 6 ، فيما تجمد رصيد أبو صوير بلا نقاط .
رأس البر و أبو شحاتة
إنتهت بفوز الفريق الدمياطي بهدف نظيف ، ليحصد أول 3 نقاط بالموسم الجديد ، فيما تجمد رصيد أبو شحاتة عند النقطة 3 .
سماد السويس و غزل دمياط
انتهت بفوز الفريق الضيف بثلاثية مقابل هدف ، ليرتفع رصيده للنقطة 3 ، فيما تجمد رصيد السماد بلا نقاط .
الرباط و الأنوار و دمياط
انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف ، وقد أحرز الفريق البورسعيدي هدف تم إلغائه ، ليرتفع رصيد الرباط للنقطة 4 ، فيما وصل رصيد دمياط أيضا للنقطة 4 .
غزل السويس و بورفؤاد
نجح الفريق الضيف في تحقيق أعلى نتيجة في لقاءات هذه الجولة ، حيث إنتهى اللقاء بفوز بورفؤاد بسباعية مقابل هدف ، ليرتفع رصيده للنقطة 4 ، فيما تجمد رصيد الغزل بلا نقاط .
ميت الخولي و كهرباء الإسماعيلية
انتهى بفوز الكهرباء بثنائية نظيفة ، ليرتفع رصيده للنقطة 6 ، فيما تجمد رصيد ميت الخولي عند نقطة واحدة .
المطرية و الشهداء
انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ، ليرتفع رصيد المطرية لنقطة واحدة ، فيما وصل رصيد الشهداء للنقطة 4 .
أبو صوير و القنطرة غرب
ديربي اسمعلاوي انتهى بفوز القنطرة بخماسية مقابل لا شيء ، ليرتفع رصيده للنقطة 6 ، فيما تجمد رصيد أبو صوير بلا نقاط .
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