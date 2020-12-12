تعرف على نتائج الجولة الثانية للمجموعة السابعة بالقسم الثالث

السبت 12/ديسمبر/2020 - 05:08 م
بوابة الفجر
ايمان الجعيدي
Advertisements
أقيمت اليوم السبت لقاءات الجولة الثانية للمجموعة السابعة بدوري القسم الثالث ، والتي شهدت إقامة 7 مباريات وتنوعت نتائجها ما بين الإيجابي والسلبي .

رأس البر و أبو شحاتة

إنتهت بفوز الفريق الدمياطي بهدف نظيف ، ليحصد أول 3 نقاط بالموسم الجديد ، فيما تجمد رصيد أبو شحاتة عند النقطة 3 .

سماد السويس و غزل دمياط

انتهت بفوز الفريق الضيف بثلاثية مقابل هدف ، ليرتفع رصيده للنقطة 3 ، فيما تجمد رصيد السماد بلا نقاط .


الرباط و الأنوار و دمياط

انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف ، وقد أحرز الفريق البورسعيدي هدف تم إلغائه ، ليرتفع رصيد الرباط للنقطة 4 ، فيما وصل رصيد دمياط أيضا للنقطة 4 .


غزل السويس و بورفؤاد

نجح الفريق الضيف في تحقيق أعلى نتيجة في لقاءات هذه الجولة ، حيث إنتهى اللقاء بفوز بورفؤاد بسباعية مقابل هدف ، ليرتفع رصيده للنقطة 4 ، فيما تجمد رصيد الغزل بلا نقاط .

ميت الخولي و كهرباء الإسماعيلية

انتهى بفوز الكهرباء بثنائية نظيفة ، ليرتفع رصيده للنقطة 6 ، فيما تجمد رصيد ميت الخولي عند نقطة واحدة .

المطرية و الشهداء

انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ، ليرتفع رصيد المطرية لنقطة واحدة ، فيما وصل رصيد الشهداء للنقطة 4 .

أبو صوير و القنطرة غرب

ديربي اسمعلاوي انتهى بفوز القنطرة بخماسية مقابل لا شيء ، ليرتفع رصيده للنقطة 6 ، فيما تجمد رصيد أبو صوير بلا نقاط .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

محمد يوسف يعلن تشكيل البنك الأهلي ضد وادي دجلة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل سيرينو

منذ حوالي 7 ساعات

ميدو لأمير مرتضى: "إللي رباك عربجي وهعلمك الأدب"

منذ ساعتين و 35 دقيقة

تعادل مثير لعرب الرمل مع غزل شبين بالقسم الثالث

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

فوز تلا والشرقية وبطا وديرب نجم وتعادل ميت خاقان في جولة ساخنة بالقسم الثالث

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. السيسي يستقبل وفد الحكومة العراقية

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. تصرف سيء من صالح جمعة في مباراة سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي

منذ حوالي 22 ساعة

محمد عبد المنصف يحطم رقم قياسي جديد بالدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الصحة": تسجيل 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و23 حالة وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

أروابارينا يُعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة الاتحاد في الدوري المصري

منذ ساعة و نصف

ورطة غريبة للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل مثيرة بشأن مفاوضات الأهلي والزمالك لضم محمد صلاح

منذ ساعة و 17 دقيقة

قبل القرعة.. تصنيف الفرق في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 16 دقيقة

موضوعات متعلقة

فوز ميت الخولي وسقوط الكهرباء والبلدية والشهداء وتعادل النوبة بالقسم الثالث

فوز النوبة وبورفواد وسماد السويس وتعادل بورتو في القسم الثالث

فوز بورتو وميت الخولي والنوبة وتعادل بورفؤاد وكهرباء الإسماعيلية بالقسم الثالث

القسم الثالث.. تأجيل حسم الصعود للجولة الأخيرة بالمجموعة السابعة

بورتو يخطف بطاقة العبور لدوري القسم الثاني

تعرف على موعد اقامة قرعة المجموعة السابعة بالقسم الثالث؟

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:29 م

قبل القرعة.. تصنيف الفرق في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

09:43 ص

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

02:09 م

فوز تلا والشرقية وبطا وديرب نجم وتعادل ميت خاقان في جولة ساخنة بالقسم الثالث

04:19 م

ميدو لأمير مرتضى: "إللي رباك عربجي وهعلمك الأدب"

03:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر