أمينة تُهنئ رنا سماحة والملحن سامر أبو طالب بحفل زفافهم

السبت 12/ديسمبر/2020 - 06:08 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements

احتفلت الفنانة رنا سماحة، أول أمس الخميس بحفل زفافها على الملحن سامر أبو طالب في إحدي الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وحرصت المطربة أمينة على تهنئة العروسين بتلك المناسبة السعيدة ، ونشرت صورة لهما من حفل الزفاف عبر حسابها بموقع إنستجرام ، وكتبت : انتي عندي كويس انتي عندي ايه واللي مخلنيش جيت الشديد القوي ، ربنا يعلم إني كان يبقي نفسي ابقي معاكي لاني بحبك من قلبي ، وعشرة عمر عشر سنين ، يمكن مش بظهر معاكي كتير بس الحب بيني وبينك أخوي ، مبروك يا اجمل عروسة في الدنيا ربنا يباركلكم ويبارك عليكم ويرزقكم الذرية الصالحة ويهدي سرك اللهم آمين يارب العالمين .. بحبك يا رنا وهجيلك لحد البيت.

من ناحية أخرى، طرحت المطربة رنا سماحة مؤخرا أحدث أغانيها التي تحمل اسم "أوبا" والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب من كلمات أحمد حسن راؤول وتوزيع وسام عبد المنعم وألحان أحمد زعيم وظهرت صورة خطيبها الملحن سامر أبو طالب في بداية الكليب موجها رسالة لها قائلاً: " بقالى فترة عاوز أتكلم معاك في الموضوع بس متردد بس بصراحة بحبك" .

وفي سياق آخر، شاركت رنا سماحة مؤخرًا في مسلسل" جمع سالم"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ إيمان الحداد، تأﻟﻴﻒ محمد ناير، بطولة زينة، دلال عبدالعزيز، محمد علاء، ملك قورة، محمد شاهين.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل سيرينو

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تصرف سيء من صالح جمعة في مباراة سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و23 حالة وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل مثيرة بشأن مفاوضات الأهلي والزمالك لضم محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

عاجل - موسيماني يستبعد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

منذ 11 دقائق

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

فوز تلا والشرقية وبطا وديرب نجم وتعادل ميت خاقان في جولة ساخنة بالقسم الثالث

منذ أقل من ساعتين

إبراهيموفيتش: سأقرر الاعتزال في هذه الحالة

منذ 38 دقيقة

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الدوري

منذ ثلث ساعة

التشكيل الرسمي لقمة الأهلي والنصر في الدوري السعودي للمحترفين

منذ 37 دقيقة

ورطة غريبة للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو لأمير مرتضى: "إللي رباك عربجي وهعلمك الأدب"

منذ حوالي 3 ساعات

محمد يوسف يعلن تشكيل البنك الأهلي ضد وادي دجلة

منذ حوالي 4 ساعات

قبل القرعة.. تصنيف الفرق في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:43 ص

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

02:09 م

قبل القرعة.. تصنيف الفرق في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

04:29 م

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الدوري

05:50 م

فوز تلا والشرقية وبطا وديرب نجم وتعادل ميت خاقان في جولة ساخنة بالقسم الثالث

04:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر