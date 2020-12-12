موسيماني يدرس نقاط القوة والضعف في المقاصة بالفيديو

السبت 12/ديسمبر/2020 - 05:06 م
بوابة الفجر
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حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

شهدت المحاضرة دراسة نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق المنافس، بالإضافة إلى مراجعة بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الغد.

ويلتقي الأهلي مع نظيره مصر المقاصة مساء غدٍ الأحد على استاد الأهلي بمدينة السلام، في إطار منافسات الجولة الأولى من مباريات الدوري الممتاز.

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