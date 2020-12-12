موسيماني يدرس نقاط القوة والضعف في المقاصة بالفيديو
السبت 12/ديسمبر/2020 - 05:06 م
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حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.
شهدت المحاضرة دراسة نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق المنافس، بالإضافة إلى مراجعة بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الغد.
ويلتقي الأهلي مع نظيره مصر المقاصة مساء غدٍ الأحد على استاد الأهلي بمدينة السلام، في إطار منافسات الجولة الأولى من مباريات الدوري الممتاز.